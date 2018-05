Korea arbeitet Maßnahmen für Tuvalu wegen Meeresspiegel-Anstieg aus

Die südkoreanische Regierung hat Maßnahmen für den vom Untergang bedrohten pazifischen Inselstaat Tuvalu ausgearbeitet.



Der Meeresspiegel in dem Inselstaat im Südpazifik steigt als Folge der Erderwärmung jedes Jahr um fünf Millimeter. Das gesamte Territorium leidet unter der Küstenerosion.



Das koreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei wird am Mittwoch (Ortszeit) im Ministerium des Inselstaates für Kommunikation und Transport einen Rahmenplan für den Katastrophenschutz an Küsten und die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie bekannt geben.



Dabei wird ein Entwurf eines Wellenbrechers für Einrichtungen wie Regierungsgebäude vorgestellt.



Das Ministerium will nach einengen Angaben Wege erwägen, dass sich einheimische Bauunternehmen an einem vom UN-Entwicklungsprogramm unterstützten Projekt zum Katastrophenschutz an den Küsten von Tuvalu beteiligen können.

