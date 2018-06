Seoul begrüßt Ankündigung des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea

Südkorea hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump begrüßt, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wie ursprünglich geplant in diesem Monat zu einem Gipfel zu treffen.



Es scheine, als ob sich die Straße zu dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea geweitet habe, erklärte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Samstag.



Seoul erwarte das Treffen in Singapur "gespannt, aber mit Ruhe".



Trump hatte am Freitag nach Gesprächen mit dem hochrangigen nordkoreanischen Parteifunktionär Kim Yong-chol im Weißen Haus gesagt, er werde Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur treffen. Kim Yong-chol hatte einen Brief von Kim Jong-un an Trump überbracht. Dessen Inhalt war zunächst unklar.