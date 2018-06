Kommunalwahlen: Parteien konzentrieren sich auf eigene Hochburg

Am ersten Wochenende nach dem Beginn der offiziellen Wahlkampagne für die Kommunal- und Nachwahlen am 13. Juni konzentrieren sich die Parteien bei ihren Kampagnen auf ihre eigene Hochburg und die symbolisch wichtigen Wahlkreise.



Die Führung der regierenden Minjoo-Partei Koreas besucht Ulsan und die Provinz Süd-Gyeongsang, wo bei den letzten Kommunalwahlen die oppositionelle Freiheitspartei Koreas gewonnen hatte.



Der Vorstand der Freiheitspartei Koreas wollte in der Hauptstadtregion die Wähler dazu aufrufen, durch die Wahl die Leistung der Moon Jae-in Regierung zu verurteilen.



Die Führung der Bareun-Mirae-Partei besucht die Provinzen Jeolla und Gyeongsang, die Partei für Demokratie und Frieden ist vor allem in den Provinzen Süd- und Nord-Jeolla unterwegs.



Die progressive Gerechtigkeitspartei forderte in Gwangju und Changwon eine Entscheidung der Wähler, dem politischen Übergewicht der beiden führenden Parteien ein Ende zu setzen.



Bei den Kommunalwahlen werden insgesamt 4.016 Ämter oder Sitze in den Kommunalparlamenten vergeben. In zwölf Wahlkreisen finden Nachwahlen zum Parlament statt.