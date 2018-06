Mattis: US-Truppen in Korea kein Thema bei Gesprächen mit Nordkorea

Die USA verhandeln nach Angaben von Verteidigungsminister Jim Mattis mit Nordkorea nicht über die Zukunft der in Südkorea stationierten amerikanischen Soldaten.



Das Thema werde auch bei dem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkorea am 12. Juni in Singapur nicht Gegenstand der Gespräche sein, sagte Mattis bei einem internationalen Sicherheitsforum in Singapur.



Ob die US-Militärpräsenz auf der koreanischen Halbinsel zurückgeführt werde oder die Soldaten abgezogen würden, sei "ein Gegenstand für Diskussionen" mit den Alliierten, betonte Mattis.



Seoul und Washington könnten auf das Thema eingehen, wenn es wesentliche Fortschritte bei der regionalen Sicherheit gebe, sagte Mattis unter Hinweis auf das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas.