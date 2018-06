Spitzentreffen zwischen Südkorea und Philippinen

Präsident Moon Jae-in trifft sich heute mit seinem philippinischen Amtskollegen Rodrigo Duterte zu Spitzengesprächen.



Bei dem Treffen am Präsidentensitz in Seoul werden Moon und Duterte die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern vertiefen. Sie werden über Wege zur Verstärkung der Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, Verteidigung und Rüstungsindustrie diskutieren.



Es ist das zweite Spitzentreffen zwischen Moon und Duterte. Duterte traf am Sonntag in Südkorea ein. Er ist der erste Staatschef aus einem Mitgliedstaat des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, der nach Moons Amtsantritt Südkorea besucht.



Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom sagte, es werde erwartet, dass anlässlich des Besuchs von Präsident Duterte Seouls Neue Südpolitik, eine Politik für eine stärkere Kooperation mit den ASEAN-Ländern, an Schwung gewinnen werde.

[Photo : KBS News]