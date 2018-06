Präsident Moon verspricht Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in DMZ

Präsident Moon Jae-in hat in Aussicht gestellt, im Falle der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen die Suche nach sterblichen Überresten von Gefallenen im Koreakrieg in der demilitarisierten Zone (DMZ) anzustreben.



Es könnten auch Gebeine von Soldaten aus dem Ausland, darunter den USA, geborgen werden, sagte Moon in seiner Gedenkrede bei der offiziellen Zeremonie zum 63. Gefallenengedenktag auf dem Nationalfriedhof in Daejeon.



Die Suche nach den Gebeinen der im Koreakrieg gefallenen Soldaten und Polizisten werde fortgesetzt, bis die sterblichen Überreste der letzten Person geborgen würden.



Die Restaurierung des Hauptquartiers der Befreiungsarmee, das die Provisorische Regierung der Republik Korea im chinesischen Chongqing eingerichtet hatte, werde mit der Kooperation der chinesischen Regierung im April des kommenden Jahres, des 100. Jahres der Gründung der Provisorischen Regierung, abgeschlossen, hieß es.



Es ist das zweite Mal, dass die Regierung die Gedenkzeremonie zum Gefallenengedenktag auf dem Friedhof in Daejeon veranstaltete. Zuletzt hatte 1999 dort die Zeremonie stattgefunden.