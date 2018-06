Umfrage: Regierungspartei führt im Rennen um Verwaltungsspitzen von Großstädten und Provinzen

In sechs Tagen finden in Südkorea Kommunalwahlen und Nachwahlen zur Nationalversammlung statt.



Einer gemeinsamen Umfrage von KBS, MBC und SBS zufolge liegt die regierende Minjoo-Partei Koreas im Rennen um 14 von 17 Ämtern der Verwaltungschefs der provinzfreien Städte und Provinzen vorn.



In Seoul kommt der amtierende Bürgermeister Park Won-soon, Kandidat der Regierungspartei, zurzeit auf fast 50 Prozent Zustimmung. Kim Moon-soo von der Freiheitspartei Koreas (LKP) kam auf 13,6 Prozent, während Ahn Cheol-soo von der Bareunmirae-Partei 10,7 Prozent der Hauptstädter wählen wollen.



In der Provinz Gyeonggi liegt Lee Jae-myung von der Regierungspartei mit 48,6 Prozent klar vor Nam Kyung-pil von der LKP, der auf 19,4 Prozent Zustimmung kommt.



In Busan genießt der Kandidat der Regierungspartei Oh Geo-don mit 50,5 Prozent Zustimmung einen komfortablen Vorsprung von mehr als 30 Prozentpunkten vor Suh Byung-soo von der LKP.



In Gwangju hat Lee Yong-sup von der Minjoo-Partei zurzeit 60,7 Prozent der Wähler hinter sich und liegt fast 50 Prozentpunkte vor seinem ärgsten Widersacher.

[Photo : KBS News]