Börse in Seoul legt fünften Handelstag in Folge zu

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge zugelegt.



Der Leitindex Kospi gewann 0,69 Prozent auf 2.470,58 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 1,23 Prozent auf 887,92 Punkte vor.



Hintergrund für den heutigen Anstieg waren Bemühungen von US-Abgeordneten, das Recht von Präsident Donald Trump auf die Verhängung von Importzöllen einzuschränken.



US-Senatoren setzen sich dafür ein, dass die Zustimmung des Kongresses eingeholt werden muss, wenn der US-Präsident mit dem Verweis auf Risiken für die nationale Sicherheit Strafzölle beschließen will.



Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung einer solchen Änderung gering sei, so seien die Bestrebungen dennoch ein positiver Faktor, so Seo Sang-young von Kiwoom Securities.

[Photo : KBS News]