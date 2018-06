Kommunalwahlen: Vorzeitige Stimmabgabe startet

Die vorzeitige Stimmabgabe vor den Kommunalwahlen am 13. Juni findet am Freitag und Samstag statt.



Wer am Wahltag verhindert ist, kann in einem beliebigen Wahllokal von landesweit 3.512 eingerichteten Wahllokalen vorzeitig seine Stimme abgeben. Die Wahllokale sind von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Deren Standorte können auf der Webseite der Nationalen Wahlkommission (www.nec.go.kr) oder mittels einer Smartphone-Applikation für Wahlinformationen eingesehen werden.



Eine landesweite vorzeitige Stimmabgabe wurde bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 erstmals eingeführt. Die Beteiligung daran nahm stetig zu, von 11,5 Prozent bei den damaligen Wahlen auf 26,1 Prozent bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr.



Präsident Moon Jae-in wird als erster amtierender Präsident vorzeitig seine Stimme abgeben, um für die Wahl zu werben. Die Nationale Wahlkommission erwartet, dass die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe 20 Prozent übertreffen wird.

[Photo : YONHAP News]