Volksparteien setzen vier Tage vor Kommunalwahlen zum Endspurt an

Vier Tage vor den Kommunalwahlen setzen die Volksparteien am heutigen Samstag zum Endspurt an.



Die Leiterin des Wahlkomitees der regierenden Minjoo Partei Koreas Choo Mi-ae besuchte die als Hochburg des konservativen Lagers geltende Stadt Daegu und ging dort auf Stimmenfang.



Der Vorsitzende der Freiheitspartei Koreas Hong Jun-pyo reiste nach Busan und unterstützte die dortigen Kandidaten der Partei.



Die Ko-Vorsitzenden des Wahlkomitees der Bareunmirae Partei Park Joo-sun und Yoo Seung-min unterstützten ebenfalls die Wahlkampfaktivitäten der Partei-Kandidaten in den Provinzen Gyeonggi, Gangwon und Chungcheong.



Die Partei für Demokratie und Frieden konzentrierte sich auf die Wähler in der Region Honam, darunter in Gochang, Iksan und Gokseong.



Bei den Kommunalwahlen werden insgesamt 4.016 Ämter oder Sitze in den Kommunalparlamenten vergeben. In zwölf Wahlkreisen finden außerdem Nachwahlen zum Parlament statt.

[Photo : KBS News]