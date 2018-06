Kommunalwahlen: Parteien setzen zum Endspurt an

In zwei Tagen finden die Kommunalwahlen und Nachwahlen zum Parlament statt.



Die Volksparteien setzen nun zum Endspurt an. Die regierende Minjoo-Partei Koreas konzentrierte ihre Kampagne am Wochenende auf die Provinz Gyeonggi, einen strategisch wichtigen Wahlkreis.



Die Chefin des Wahlkampfkomitees Choo Mi-ae wird am Montag die Region Süd-Gyeongsang besuchen, um den Kandidaten für den Gouverneurposten Kim Kyoung-soo zu unterstützen. Am Nachmittag wird sie sich ein Bild von der Lage in der Hauptstadtregion machen.



Die Freiheitspartei Koreas (LKP) setzte sich am Sonntag für Wahlkampfaktivitäten in der Provinz Süd-Chungcheong ein. Am Montag wird der Ko-Vorsitzende des Wahlkampfkomitees Kim Sung-tae die Wahlkampfaktivitäten in der Hauptstadtregion unterstützen.



Die Führung der Bareunmirae-Partei will in heiß umkämpften Wahlkreisen der Hauptstadtregion sowie in Nord-Jeolla, Daegu und Nord-Gyeongsang betonen, den Alleingang der Regierungspartei kontrollieren und Unfähigkeit der LKP anprangern zu wollen.



Die Partei für Demokratie und Frieden wird auch am Montag in der Region Honam um die Wählergunst werben. Die Führung der Gerechtigkeitspartei will an verschiedenen Orten im Lande auf Stimmenfang gehen.

[Photo : YONHAP News]