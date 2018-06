Seoul verfolgt Entwicklungen in Singapur mit Aufmerksamkeit

Das südkoreanische Präsidialamt hat seine Erwartungen für einen Erfolg des anstehenden USA-Nordkorea-Gipfels angedeutet.



Ein hoher Beamter sagte, das Spitzentreffen sei eine sehr wichtige Gelegenheit, um den seit fast 70 Jahren anhaltenden Krieg und die Feindschaft zu beenden. Das Präsidialamt beobachte die Entwicklungen gelassen.



Das Präsidialamt betrachtet das morgige Treffen als wichtigen Wendepunkt im Prozess zur Schaffung einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel. Denn die Staatschefs Nordkoreas und der USA werden sich erstmals gegenüber sitzen, um eine Einigung über die Denuklearisierung und Sicherheitsgarantien zu erzielen, die für die Schaffung eines Friedensregimes erforderlich ist.



Das Präsidialamt schloss unterdessen die Möglichkeit aus, dass Präsident Moon Jae-in für einen Dreiergipfel im Anschluss an den USA-Nordkorea-Gipfel nach Singapur reist. Moon wird am Montag wie gewohnt arbeiten und einer Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern vorsitzen.



Das Präsidialamt will die Entwicklungen in Singapur mit Aufmerksamkeit verfolgen und sich bereithalten, um auf Eventualitäten sofort zu reagieren.

[Photo : KBS News]