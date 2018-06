Kommunalwahlen: Beteiligung an vorzeitiger Stimmabgabe erreicht 20,14 Prozent

Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe für die Kommunalwahlen am Mittwoch hat 20,14 Prozent betragen.



Bei der vorzeitigen Stimmabgabe am Freitag und Samstag traten 8,64 Millionen von insgesamt 42,9 Millionen Wählern an die Urne.



Damit wurde die bisher zweithöchste Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe für landesweite Wahlen erzielt. Die Quote ist fast doppelt so hoch wie die entsprechende Beteiligung bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014, liegt jedoch unter dem Niveau bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr von 26,1 Prozent.



Unter den Regionen verzeichnete die Provinz Süd-Jeolla mit 31,73 Prozent die höchste Beteiligung. Die provinzfreie Stadt Daegu bildete mit 16,43 Prozent das Schlusslicht.



Die Beteiligung an der gleichzeitig stattgefundenen vorzeitigen Stimmabgabe für die Nachwahlen zum Parlament belief sich auf 21,07 Prozent. Das sind 9,85 Prozentpunkte mehr als die Quote bei den Nachwahlen im April letzten Jahres.

