Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass US-Präsident Trump und sein nordkoreanisches Gegenüber bei ihrem Gipfel in Singapur einen kühnen Entschluss fassen werden.



Auf einer Sitzung mit seinen Chefsekretären im Präsidialamt in Seoul sagte Moon, der USA-Nordkorea-Gipfel werde einen historischen Meilenstein auf dem Weg vom Krieg zum Frieden setzen. Die Seouler Regierung wünsche, dass durch das Spitzentreffen zwischen den USA und Nordkorea eine groß angelegte Einigung zur Beseitigung der bisherigen feindseligen Beziehungen und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erzielt werde. Moon sei davon überzeugt, dass der Gipfel unbedingt zu einem Erfolg werden müsse, hieß es.



Das südkoreanische Staatsoberhaupt betonte, die Frage der verwurzelten feindseligen Beziehungen und die nordkoreanische Atomfrage könnten allerdings nicht durch ein einmaliges Gipfeltreffen gelöst werden. Die vollständige Lösung der Fragen werde einen langen Prozess in Anspruch nehmen. Der Regierung in Seoul sei es gelungen, trotz aller Hürden die aktuelle Lage herbeizuführen. Sie werde bis zur vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Etablierung des Friedenssystems ihr Bestes geben, hieß es weiter.







[Photo : YONHAP News]