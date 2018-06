Moon und Trump führen Telefongespräch im Vorfeld des USA-Nordkorea-Gipfels

Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump haben am Montag ein Telefongespräch geführt.



In dem 40-minütigen Telefonat am Vortag seines Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un informierte Trump Moon über den Inhalt der bisherigen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA. Beide diskutierten darüber, wie der Nordkorea-USA-Gipfel am Dienstag erfolgreich verlaufen könnte.



Trump teilte mit, nach dem Gipfel seinen Außenminister Mike Pompeo nach Südkorea zu schicken, um die Ergebnisse seines Treffens mit Kim zu erläutern. Es solle auch über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und den USA diskutiert werden, um die Ergebnisse des Gipfels umzusetzen.



Beide Staatschefs tauschten auch Meinungen über Modalitäten der Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel aus.



Zuvor hatte Moon Trump und Kim im Vorfeld ihres historischen Treffens dazu aufgefordert, einen Entschluss für den Frieden zu fassen.

[Photo : KBS News]