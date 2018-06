Parteien werben heute noch einmal um Wählerstimmen

Die Parteien werben vor den morgigen Kommunalwahlen und Nachwahlen zum Parlament noch einmal kräftig um Wählerstimmen.



Die Parteichefs konzentrieren sich dabei auf für sie besonders wichtige Wahlkreise.



Die Chefin der regierenden Minjoo-Partei Koreas Choo Mi-ae wirbt in Busan, Ulsan, Daegu und Daejeon um Wählerstimmen, ehe sie ihre Kampagne am Abend in Seoul mit dem Bürgermeisterkandidaten Park Won-soon abschließt.



Der Fraktionschef der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP), Kim Sung-tae, gab am Morgen eine Pressekonferenz. Der Vorsitzende Hong Joon-pyo tourt durch die Gyeonggi-Provinz und Seoul.



Die Ko-Vorsitzenden der oppositionellen Bareunmirae-Partei Park Joo-sun und Yoo Seong-min rühren in Gwangju und der Provinz Nord-Gyeongsang die Werbetrommel.



Die oppositionelle Partei für Demokratie und Frieden geht in Gwangju und den Jeolla-Provinzen auf Stimmenfang, die Führung der Gerechtigkeitspartei sucht den Kontakt mit den Wählern in der Hauptstadtregion sowie in Changwon und der Gyeongsang-Provinz.

[Photo : KBS News]