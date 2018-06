Kommunalwahlen und Nachwahlen zum Parlament begonnen

Die siebten Kommunalwahlen und die Nachwahlen zum Parlament haben heute um 6 Uhr begonnen.



Landesweit haben 14.134 Wahllokale von 6 bis 18 Uhr geöffnet.



Bei den Kommunalwahlen werden insgesamt 4.016 Ämter und Sitze in den lokalen Parlamenten vergeben, darunter die Posten von jeweils 17 Verwaltungs- und Erziehungschefs der provinzfreien Städte und Provinzen sowie 226 Kommunalchefs. Auch 824 Mandate der Parlamente der provinzfreien Städte und Provinzen sowie 2.927 Sitze der Gemeindeparlamente werden vergeben.



In zwölf Wahlkreisen finden Nachwahlen zur Nationalversammlung statt, darunter Nowon C und Songpa B in Seoul.



Im Mittelpunkt des Interesses steht, ob die Wahlbeteiligung 60 Prozent übertreffen wird. Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe am Freitag und Samstag erreichte 20,14 Prozent, das ist der bisher zweithöchste Stand bei landesweiten Wahlen.



Bei den ersten Kommunalwahlen im Jahr 1995 hatte die Beteiligung 68,4 Prozent betragen, bei den folgenden Kommunalwahlen lag der Wert stets bei rund 50 Prozent.



In politischen Kreisen wird davon ausgegangen, dass die Wahlbeteiligung und der -ausgang davon abhängen, ob und für wen unschlüssige Wähler ihre Stimme abgeben.



Nach dem Abschluss der Wahlen werden die Stimmzettel zu 254 Orten für die Stimmenauszählung gebracht. Die Nationale Wahlkommission erwartet, dass Wahlsieger möglicherweise bereits gegen 22.30 Uhr ermittelt werden könnten. In Wahlkreisen, in denen ein enges Rennen erwartet wird, könnten die Sieger erst am frühen Donnerstagmorgen feststehen.



Drei Meinungsforschungsinstitute werden im Auftrag von drei terrestrischen Sendern, darunter KBS, an 640 Wahllokalen von 6 bis 17 Uhr 170.000 Wähler zu ihrer Entscheidung befragen. Die Sender werden die Ergebnisse um 18 Uhr veröffentlichen.

[Photo : KBS News]