Präsident Moon erwartet Chefdiplomaten aus den USA und Japan zu Besuch

Präsident Moon Jae-in wird am Donnerstag Diplomaten aus den USA und Japan zu einem Besuch erwarten.



Das Präsidialamt informierte Reporter am Mittwoch darüber, dass US-Außenminister Mike Pompeo Moon um 9 Uhr besuchen werde und Japans Chefdiplomat Taro Kono Moon um 15 Uhr treffen werde.



Pompeo wird das südkoreanische Staatsoberhaupt voraussichtlich im Detail über die Einigung informieren, die US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Dienstag bei ihrem Spitzentreffen in Singapur unterzeichneten.



Auch wird mit einem Meinungsaustausch darüber gerechnet, wie mit Nordkorea verhandelt werden muss, um die vollständige Denuklearisierung umzusetzen. Darüber hinaus wollen sie offenbar über Wege für eine dauerhafte Festigung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel sprechen.



Im Gespräch mit dem japanischen Außenminister wird es voraussichtlich darum gehen, wie Seoul und Tokio für künftige Verhandlungen mit Nordkorea kooperieren können.

[Photo : KBS News]