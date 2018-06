Wahltagsbefragung: Regierungspartei erringt bei Nachwahlen zum Parlament zehn von elf Mandaten

Laut dem Ergebnis der Wahltagsbefragung hat die regierende Minjoo Partei Koreas bei den Nachwahlen zum Parlament zehn von elf Mandaten errungen.



Zum Abschluss der Wahlen um 18 Uhr veröffentlichten die drei terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS die Ergebnisse der Umfrage beim Verlassen des Wahllokals.



Demnach werde die Regierungspartei einen klaren Sieg feiern und zehn der elf zu vergebenden Sitze in der Nationalversammlung erobern. Ein Mandat gehe an die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas.



Bei den Wahlen der Verwaltungschefs von provinzfreien Städten und Provinzen liegt ebenfalls die Minjoo Partei mit voraussichtlich 14 von 17 Posten klar vorn. Von der Freiheitspartei siegten zwei Kandidaten, außerdem ein parteiloser Kandidat.



Bei der Wahl des Seouler Bürgermeisters kam der Kandidat der Minjoo Partei und amtierende Bürgermeister Park Won-soon laut der Wahltagsbefragung auf 55,9 Prozent der Stimmen, gefolgt vom Kandidaten der Freiheitspartei Kim Moon-soo, der 21,2 Prozent der Stimmen erhalten soll. Der Posten des Gouverneurs der Provinz Gyeonggi geht offenbar ebenfalls an den Kandidaten der Regierungspartei Lee Jae-myung. Er kann laut der Umfrage mit einem Ergebnis von 59,3 Prozent rechnen.









[Photo : YONHAP News]