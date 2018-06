Präsident Moon leitet Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats

Präsident Moon Jae-in leitet am Donnerstagnachmittag eine Plenarsitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC).



Die Sitzung wird dazu dienen, die Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels am Dienstag zu beurteilen und konkrete Folgemaßnahmen zu erörtern. Es wird erwartet, dass Maßnahmen der Regierung zum Plan von US-Präsident Donald Trump für den Stopp von US-südkoreanischen Militärübungen intensiv besprochen werden.



Das Präsidialamt ist der Meinung, dass während ernsthafter Gespräche über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung von Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA verschiedene Maßnahmen getroffen werden müssten, mit denen der Dialog reibungslos vorangetrieben werden könnte.



Vor der NSC-Sitzung kommt Moon mit US-Außenminister Mike Pompeo und anschließend mit dem japanischen Außenminister Taro Kono zusammen. Moon wird von Pompeo ausführlich über die Diskussionen beim USA-Nordkorea-Gipfel unterrichtet. Beide werden sich über Pläne zur Umsetzung der Einigungen austauschen.



Beim Treffen mit Kono werden Diskussionen über die Kooperation zwischen Südkorea und Japan nach dem Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA erwartet.



Außenministerin Kang Kyung-wha wird sich am Donnerstagvormittag mit Pompeo und Kono zu Gesprächen treffen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

[Photo : YONHAP News]