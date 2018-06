Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben.



Der Offenmarktausschuss der Zentralbank hob den Schlüsselzins in der Sitzung am Mittwoch auf den Korridor von 1,75 bis zwei Prozent an. Es war die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.



Mit dem Zinsschritt war allgemein gerechnet worden. Analysten erwarten, dass der Zins im September noch einmal steigen wird.