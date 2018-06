Regierungspartei feiert überwältigenden Sieg bei Kommunalwahlen

Bei den Kommunalwahlen am Mittwoch hat die regierende Minjoo-Partei Koreas einen überwältigenden Sieg gefeiert.



Die Partei gewann 14 der 17 vergebenen Posten der Verwaltungschefs der provinzfreien Städte und Provinzen. Das zeigt, dass die Bürger sich für die Unterstützung der Regierung und Regierungspartei entschieden, statt sie im Zaum zu halten.



Die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas musste sich damit zufriedengeben, zwei Ämter der Verwaltungschefs in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang, Hochburg der Partei, zu erhalten. Der Posten des Gouverneurs von Jeju ging an den Parteilosen Won Hee-ryong, er ist der amtierende Gouverneur.



Die Regierungspartei erzielte in der Hauptstadtregion einen klaren Sieg. In Seoul feierte ihr Kandidat Park Won-soon, der amtierende Bürgermeister, einen klaren Sieg. Die Kandidaten der Partei konnten zudem in Busan, Ulsan und der Provinz Süd-Gyeongsang siegen. Dies ist insofern ungewöhnlich, als in diesen Regionen die Kandidaten einer liberalen Partei nie siegen konnten.



Es wurde außerdem der bisher deutlichste Sieg einer Regierungspartei bei den Kommunalwahlen verzeichnet.

