Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon übertrifft 75 Prozent

Laut neuen Umfrageergebnissen hat die Zustimmung für Präsident Moon Jae-in 75 Prozent übertroffen.



Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter befragte im Auftrag des Senders tbs am Montag und Dienstag landesweit 1.006 Erwachsene.



75,1 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv, das sind 2,8 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. 20,6 Prozent, damit 0,7 Prozentpunkte weniger, sprachen von einer schlechten Amtsführung.



Der Zustimmungswert für Moon stieg die zweite Woche in Folge und durchbrach erstmals seit fünf Wochen wieder die 75-Prozent-Marke.



Realmeter vermutete als Grund die gestiegenen Erwartungen nach dem ersten USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag und für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel.



Unter den Parteien verbesserte sich die regierende Minjoo-Partei Koreas um 2,8 Prozentpunkte auf 56,6 Prozent und blieb Spitzenreiterin. Die Freiheitspartei Koreas folgte mit 19,5 Prozent, während die Gerechtigkeitspartei 6,2 Prozent Zustimmung erhielt. Die Bareunmirae-Partei kam auf 5,6 Prozent, die Partei für Demokratie und Frieden auf 3,7 Prozent.



Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.

[Photo : YONHAP News]