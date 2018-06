Laut US-Außenminister Mike Pompeo arbeiten Südkorea, die USA und Japan in Richtung einer vollständigen, nachweislichen und unumkehrbaren Denuklearisierung Nordkoreas.



Das sagte der Chefdiplomat heute auf der gemeinsamen Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha und Japans Außenminister Taro Kono.



Die drei Länder blieben hart wie Stahl. Er habe mit Kang und Kono enge und freundschaftliche Beziehungen aufgebaut und werde eine enge Zusammenarbeit in Nordkorea-Fragen fortsetzen.



Pompeo zitierte US-Präsident Donald Trump, der gesagt hatte, dass Nordkorea eine helle Zukunft habe, wenn es die Denuklearisierung erreiche. Trump habe seine Vision bei seinem Besuch in Seoul im vergangenen November deutlich gemacht.



Den USA schwebe ein Nordkorea vor, das besser in die Welt integriert sei und Kim Jong-un teile diese Vision, so Pompeo.



[Photo : YONHAP News]