Pompeo übermittelt China Lösung für CVID Nordkoreas

US-Außenminister Mike Pompeo hat bei seinem Besuch in Peking eine Lösung der USA für eine vollständige, nachweisliche und unumkehrbare Denuklearisierung (CVID) der koreanischen Halbinsel übermittelt.



In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es am Donnerstag, dass Pompeo Präsident Xi Jinping und anderen chinesischen Führern gesagt habe, dass Washington einen bleibenden und stabilen Frieden in der Region wünsche.



Auch habe der Chefdiplomat Bedenken über Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer übermittelt.



Pompeo, der in China die Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels erläutert, warnte, dass die Friedensbemühungen noch Risiken ausgesetzt seien und beharrte auf Sanktionen bis das Atomwaffenarsenal abgeschafft sei.



Im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi sagte Pompeo, dass man sich nach vielen Jahren auf einem Weg des Friedens befinde, es aber immer noch Risiken für das Erreichen des Ziels gebe und noch viel Arbeit zu bewerkstelligen sei.