Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 79 Prozent gestiegen

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in hat fast 80 Prozent erreicht.



Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea am Donnerstag bei landesweit 1.007 Erwachsenen durchführte.



79 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv, das sind vier Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage zwei Wochen zuvor. Der Anteil der Befragten, die negative Bewertungen abgaben, schrumpfte um drei Prozentpunkte auf zwölf Prozent.



28 Prozent, damit der größte Anteil, nannten als Grund für die positive Einschätzung die Politik gegenüber Nordkorea und die Sicherheit. Weitere Gründe waren die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea und die gute Diplomatie. Die negative Bewertung wurde unter anderem auf die unzureichende Lösung der wirtschaftlichen Probleme zurückgeführt.



Unter den Parteien verbesserte sich die regierende Minjoo-Partei Koreas um drei Prozentpunkte auf 56 Prozent, den höchsten Stand seit ihrer Gründung. Die Freiheitspartei Koreas folgte mit 14 Prozent, während die Gerechtigkeitspartei auf acht Prozent kam. Die Bareunmirae-Partei erhielt fünf Prozent Zustimmung, die Partei für Demokratie und Frieden ein Prozent.



Zum USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag sagten 66 Prozent, dass das Treffen gut verlaufen sei. Damit wurde die Quote der Skeptiker um das Sechsfache übertroffen.



Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Gallup Korea oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.

[Photo : YONHAP News]