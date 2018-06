Streitkräfte halten Übung zur Verteidigung von Dokdo ab

Die Streitkräfte halten am Montag und Dienstag ihre regelmäßige Übung zur Verteidigung von Dokdo ab.



Das teilte die Armee mit.



An der Übung nehmen Marine, Marineinfanterie, Luftwaffe und Küstenwache teil. Sechs Kriegsschiffe, darunter der 3.200-Tonnen-Zerstörer Yang Manchun, sowie Kampfjets vom Typ F-15K, Seeaufklärer und Hubschauber werden eingesetzt.



Eine Gruppe der in Pohang stationierten schnellen Eingreiftruppe der Marineinfanterie wird auf Dokdo landen, um die Verteidigung der Felseninseln im Ostmeer zu üben.



Die Streitkräfte führen zweimal im Jahr die Übung zur Verteidigung von Dokdo durch. Die letzte fand im vergangenen Dezember statt.

