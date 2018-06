Kang und Pompeo sprechen telefonisch über Folgemaßnahmen für Denuklearisierung

Außenministerin Kang Kyung-wha hat am Montag mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo ein Telefongespräch geführt.



Das teilte Kang auf einer Pressekonferenz anlässlich des ersten Jubiläums ihres Amtsantritts mit. Es habe eine ausführliche Diskussion über Folgemaßnahmen nach dem Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA gegeben.



Wie verlautete, habe Pompeo den Stand der Vorbereitungen der USA für Folgeverhandlungen mit Nordkorea ausführlich erläutert. Kang habe ihn über die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen, darunter die Ergebnisse der jüngsten Militärgespräche und Entwicklungen bei Gesprächen in einzelnen Bereichen, informiert.



Beide Minister versprachen, dass Südkorea und die USA eng kooperieren würden, um die Panmunjom-Erklärung zwischen beiden Koreas und die gemeinsame Erklärung bei den Gipfeln mit Nordkorea gründlich umzusetzen.



Laut Kang teilte Pompeo die Bereitschaft mit, für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines Friedensregimes Nordkoreaner möglichst bald zu treffen. Kang fügte hinzu, sie hoffe, dass sie am Rande eines ASEAN-Treffens im August in Singapur mit Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho zusammenkommen könne.



Da Pompeo die Verantwortung für Folgeverhandlungen mit Nordkorea übernimmt, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass ein Verhandlungskanal zwischen Pompeo, Kang und Ri eingerichtet wird. Es wird erwartet, dass Washington und Pjöngjang noch diese Woche Folgeverhandlungen über die Denuklearisierung führen werden.

[Photo : YONHAP News]