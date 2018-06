US-Außenminister will keinen Zeitplan für Abrüstungsgespräche mit Nordkorea festlegen

US-Außenminister Mike Pompeo will keinen Zeitplan für die Gespräche mit Nordkorea über die nukleare Abrüstung festlegen.



Er wolle stattdessen die Fortschritte beim Abbau des Atomprogramms verfolgen, sagte er am Montag in einem Telefoninterview mit CNN.



Die USA und Nordkorea bereiten sich zurzeit auf Arbeitsgespräche als Folgemaßnahme zum historischen Gipfel am 12. Juni in Singapur vor.



Der Chefdiplomat sagte in dem Interview, dass er sich auf keinen Zeitplan festlegen wolle, seien es zwei Monate oder sechs Monate. Man sei entschlossen, schnell voranzukommen, um zu schauen, ob die Einigungen der Staatschefs wahr gemacht werden können.



Der nordkoreanische Machthaber hatte bei dem Spitzentreffen seine Bereitschaft zur vollständigen Denuklearisierung erklärt. Im Gegenzug soll sein Regime Sicherheitsgarantien erhalten.



Zuvor hatte Pompeo das Ziel ausgegeben, die Denuklearisierung Nordkoreas bis 2020 und damit noch in Trumps Amtszeit zu erreichen.



Washington drängt auf eine vollständige, nachweisliche und unumkehrbare Denuklearisierung in möglichst kurzer Zeit. Doch beharrt Pjöngjang auf einen stufenweisen und synchronen Prozess, der auch Zugeständnisse der USA umfasst.