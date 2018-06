Partei und Regierung wollen Ausgaben für Grundlagenforschung in F&E steigern

Regierung und Regierungspartei haben sich geeinigt, das Budget für die Grundlagenforschung in Forschung und Entwicklung bis 2022 auf 2,5 Billionen Won (2,24 Milliarden Dollar) zu steigern.



Die Entscheidung hätten sie bei der Diskussion über Maßnahmen zur Innovation in der staatlichen Forschung und Entwicklung am Dienstag getroffen, teilte der Politikchef der Minjoo-Partei Koreas, Kim Tae-nyeon, mit.



Beide Seiten hätten beschlossen, ihre Kräfte darauf zu konzentrieren, das gesamte Innovationsumfeld zu verbessern, in dem die Leistungen in Wissenschaft und Technologie reibungslos zur Schaffung von Arbeitsplätzen führten, hieß es.



Sie hätten vereinbart, die Investitionen in die von Forschern geleitete kreative sowie herausfordernde Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Die Ausgaben für die Grundlagenforschung für die von Forschern frei gewählten Technologien würden verdoppelt, betonte er.



Um die Investitionen für herausfordernde Forschungen zur Überwindung der aktuellen technologischen Grenzen zu verstärken, werde ein System zur Unterstützung der hochriskanten und innovativen Forschung und Entwicklung geschaffen, hieß es weiter.