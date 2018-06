Japan will offenbar bei WTO Beschwerde wegen Südkoreas Hilfe für Schiffbauer einlegen

Japan will offenbar bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde gegen Südkorea einlegen.



Grund ist die Einschätzung, dass Südkoreas Hilfe für seine Werften illegal gewesen sei.



Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, dass eine Beschwerde erwogen werde, um mit Südkorea offiziell über die Angelegenheit diskutieren zu können. Die Beihilfen seien unfair gewesen, da sie einen Preiskampf im Weltmarkt ausgelöst hätten und damit gegen die WTO-Regeln verstoßen worden sei.



Südkorea habe dem Schiffbauer Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering seit 2015 mittels staatlichen Behörden mit rund 12 Billionen Won oder 10,7 Milliarden Dollar unter die Arme gegriffen. Daewoo habe aufgrund der daraufhin verbesserten Finanzlage die Preise für seine Produkte senken können, hieß es in dem Agenturbericht.



Japan hatte daher im Januar schriftlich um eine Änderung dieses Gebarens gebeten. Doch habe Seoul daraufhin erwidert, dass südkoreanische Finanzinstitutionen die Hilfe auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzungen geleistet hätten.