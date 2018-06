Südkoreas Militär wird offenbar Schießübung aussetzen

Die südkoreanischen Streitkräfte werden laut Quellenberichten ihre jährlichen Schießübungen auf den Inseln nahe der innerkoreanischen Grenze dieses Jahr aussetzen.



Mehrere Regierungsquellen teilten mit, ihres Wissens würden für das zweite Halbjahr vorgesehene Schießübungen auf den nordwestlichen Inseln vorläufig eingestellt. Eine Schießübung im Grenzgebiet stehe im Widerspruch zum in der Panmunjom-Erklärung vereinbarten Stopp sämtlicher feindseliger Handlungen.



In der beim Korea-Gipfel am 27. April unterzeichneten Panmunjom-Erklärung heißt es, dass Süd- und Nordkorea vereinbart hätten, sämtliche feindseligen Handlungen gegeneinander, die militärische Spannungen und Zusammenstöße verursachen, zu stoppen.



Hinter der Aussetzung der Schießübungen auf den nordwestlichen Inseln wird die Berücksichtigung der Forschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und der Gespräche zwischen Nordkorea und den USA für die Denuklearisierung Nordkoreas vermutet.



Die südkoreanische Marineinfanterie hat jährlich im Juli oder August und im November oder Dezember Schießübungen abgehalten, für die unter anderem die selbstfahrende Haubitze vom Typ K-9 mobilisiert wurde.

[Photo : YONHAP News]