Zur Erschließung des Wasserstoffauto-Marktes will die südkoreanische Regierung bis 2022 2,6 Billionen Won (rund 2,4 Milliarden Dollar) investieren.



Wie das Industrieministerium am Dienstag bekannt gab, wolle die Regierung in Kooperation mit dem Privatsektor mehr Fabriken für Wasserstoffautos bauen und die Infrastruktur für die Lieferung von Energie aus Wasserstoff aufbauen.



Ziel ist, bis 2022 16.000 Wasserstoffautos auf den Markt zu bringen. Bis Jahresende sollen Wasserstoffautos im Busbetrieb in Seoul und Ulsan und nächstes Jahr in weiteren drei Städten eingesetzt werden.



Die Zahl der Wasserstofftankstellen soll binnen fünf Jahren von derzeit zehn auf 300 gesteigert werden.