Vierte Runde der Verhandlungen über Aufteilung der Verteidigungskosten ohne Einigung beendet

Südkorea und die USA haben am Mittwoch die vierte Runde ihrer Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea beendet.



Bei dem zweitägigen Treffen in Seoul konnten beide Seiten in wichtigen Streitpunkten keine Einigung erzielen. Beide Länder sollen das zehnte Special Measures Agreement (SMA), ein Abkommen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen, abschließen, das ab 2019 gelten wird.



Wie verlautete, hätten beide Seiten sich über die Forderung der USA nach der Aufteilung der Kosten für den Einsatz strategischer Waffen auf der koreanischen Halbinsel und die südkoreanische Forderung nach der Verlegung des Schwerpunkts auf die Güterversorgung anstatt Geldzahlungen ausgetauscht.



Laut einem südkoreanischen Regierungsvertreter wurde vereinbart, die Diskussionen fortzusetzen. Es seien Bemühungen unternommen worden, um die Differenzen abzubauen.



Südkorea übernimmt die Personalkosten der südkoreanischen Arbeiter bei den US-Truppen und die Kosten für den Anlagenbau und logistische Unterstützung. Dieses Jahr soll das Land etwa 960,2 Milliarden Won zahlen. Das neunte SMA, das 2014 unterzeichnet wurde, läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus.

