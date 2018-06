Treffen der Verteidigungsminister Südkoreas und der USA

Verteidigungsminister Song Young-moo und sein US-Amtskollege James Mattis kommen heute in Seoul zu Gesprächen zusammen.



Es ist das dritte Treffen der beiden Verteidigungschefs in diesem Jahr.



Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul werden die Umsetzung der Vereinbarungen bei den Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas sowie zwischen Nordkorea und den USA und wichtige Angelegenheiten des Bündnisses einschließlich des Transfers der Befehlsgewalt in Kriegszeiten besprochen.



Es wird erwartet, dass auch Folgemaßnahmen nach der Aussetzung des für August vorgesehenen gemeinsamen Manövers Ulchi Freedom Guardian thematisiert werden.



Vor seiner Reise nach Südkorea besuchte Mattis China. Er wird am Freitag nach Japan weiterreisen.

[Photo : KBS News]