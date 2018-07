Bolton: USA verfolgen Pläne für Denuklearisierung Nordkoreas binnen eines Jahres

Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, verfolgen die USA den Plan, Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme binnen eines Jahres abzuschaffen.



Im Fernsehprogramm "Face the Nation" des Senders CBS sagte er am Sonntag, dass Außenminister Mike Pompeo mit Nordkorea in naher Zukunft darüber sprechen werde, wie die Massenvernichtungswaffen und Programme für ballistische Raketen innerhalb eines Jahres abgebaut werden können.



Der Chefdiplomat wird laut Berichten Nordkorea am Freitag besuchen, um über Wege zur Umsetzung der Erklärung zu diskutieren, die beim Spitzentreffen am 12. Juni in Singapur angenommen worden war.



US-Experten hätten laut Bolton ein Programm ausgearbeitet, dass mit Nordkoreas Kooperation die vollständige Offenlegung aller Programme für chemische, biologische und atomare Waffen sowie Anlagen für ballistische Rakete erlaubte. Dadurch sei man in der Lage, einen überwältigenden Großteil der Programme innerhalb eines Jahres abzuschaffen.



Sollte Nordkorea die strategische Entscheidung für den Abbau des Nuklearprogramms treffen und sich kooperativ verhalten, könnten die USA schnell etwas bewegen. Es wäre zum Vorteil Nordkoreas, wenn Sanktionen schnell aufgehoben würden und Hilfe von Südkorea und den USA in Gang käme, so Bolton.

[Photo : KBS News]