Nordkorea meine es nach Angaben von US-Präsident Trump mit Denuklearisierung sehr ernst

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump meine es Nordkorea mit dem Abbau seines Atomprogramms sehr ernst.



Mit diesen Worten wies er in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit Fox News Kritik an Pjöngjangs Entschlossenheit für eine Denuklearisierung zurück.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe sein Versprechen für die Denuklearisierung beim historischen Gipfel in Singapur wirklich so gemeint.



Auch wehrte sich der US-Präsident gegen die Kritik, dass er Nordkorea gegenüber zu viele Zugeständnisse gemacht habe, darunter die Aussetzung der Militärmanöver mit Südkorea.



Die USA hätten nichts gegeben und wollten nichts weiter als gute Dinge geben. Nordkorea habe eine riesige Zukunft vor sich, so Trump weiter.