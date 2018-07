Präsident Moon fordert von neuen Chefsekretären Brückenrolle

Präsident Moon Jae-in hat die neu ernannten Chefsekretäre aufgefordert, die Rolle einer Brücke zwischen der Regierung und dem Präsidialamt zu spielen.



Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom mit. Der Staatschef ließ sich letzte Woche wegen einer Erkältung zwei Tage beurlauben.



Der Präsident sei am Montag gegen 9 Uhr zur Arbeit gekommen und habe dem neuen Chefsekretär für Wirtschaftsangelegenheiten Yoon Jong-won und dem neuen Chefsekretär für Zivilgesellschaft Lee Yong-sun die entsprechende Forderung unterbreitet. Er erwarte, dass beide ihre Arbeit gut ausführen würden, habe Moon gesagt.



Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Lee Nak-yon hinter verschlossenen Türen wird Moon am Nachmittag die reguläre Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern leiten.



Moon erschien somit nach acht Tagen wieder in der Öffentlichkeit, nachdem er am 24. Juni von einem Staatsbesuch in Russland zurückgekehrt war.

[Photo : YONHAP News]