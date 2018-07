Präsident Moon besucht Indien und Singapur

Präsident Moon Jae-in besucht vom 8. bis 13. Juli Indien und Singapur.



Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom am Montag vor der Presse mit.



Moon werde auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi einen Staatsbesuch in Indien abstatten. Im Anschluss werde er auf Einladung der singapurischen Präsidentin Halimah Yacob zu einem Staatsbesuch nach Singapur reisen, hieß es.



Während seines Aufenthalts in Indien vom 8. bis 11. Juli wird Moon mit Präsident Ram Nath Kovind zusammenkommen und ein Spitzengespräch mit Modi führen. Dabei werden Maßnahmen zur Vertiefung der besonderen strategischen Partnerschaft beider Länder diskutiert. Indien sei ein wichtiger Kooperationspartner für die Neue Südpolitik, welche die Regierung vorantreibe, sagte der Sprecher.



Moon wird sich während seines Aufenthalts in Singapur vom 11. bis 13. Juli mit Yacob treffen und Gespräche mit Premierminister Lee Hsien Loong führen. Dabei werden die bisherigen Ergebnisse der Kooperation zwischen beiden Ländern bewertet und Maßnahmen zu einer zukunftsorientierten Kooperation erörtert.



Moon wird zudem Meinungsbildnern in Singapur seine Visionen und Politik für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine dauerhafte Friedensetablierung sowie die Neue Südpolitik erläutern.

[Photo : KBS News]