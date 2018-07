Präsident Moon schlägt Nordkorea Kundgebung zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vor

Präsident Moon Jae-in hat Nordkorea eine Kundgebung zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März vorgeschlagen.



Das schlug der Präsident am Dienstag in einer Rede anlässlich des Arbeitsbeginns eines Ausschusses für die Vorbereitungen der Feier vor. Am 1. März 1919 hatten die Demonstrationen gegen die damalige Kolonialmacht Japan begonnen, im Jahr darauf wurde die provisorische koreanische Regierung in China eingerichtet.



Moon sagte weiter, dass er mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im April darüber gesprochen habe und die Angelegenheit sich auch in der beim Spitzentreffen angenommenen Panmunjom-Erklärung widerspiegele.



In der Erklärung heißt es, dass beide Koreas aktiv Anstrengungen unternehmen, um den Jahrestag für beide Seiten bedeutungsvoll zu gestalten.



[Photo : YONHAP News]