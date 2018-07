Südkorea und VAE wollen 2+2-Treffen auf Vizeministerebene abhalten

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen im zweiten Halbjahr ein Zwei-plus-zwei-Treffen auf Vizeaußen- und -verteidigungsministerebene abhalten.



Auf entsprechende Maßnahmen zur Vertiefung der speziellen strategischen Partnerschaft beider Länder hätten sich Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr Amtskollege der VAE Sheich Abdullah bin Zayid Al Nahyan beim bilateralen Strategiedialog am Dienstag (Ortszeit) in Abu Dhabi geeinigt, teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.



Beide hätten auch vereinbart, im zweiten Halbjahr ein hochrangiges Treffen für Diskussionen über einen gemeinsamen Vorstoß in den AKW-Markt in dritten Ländern wie Saudi-Arabien zu veranstalten.



Kang bat ihren Kollegen um Interesse und Unterstützung, damit koreanische Unternehmen in den VAE stärker agieren könnten. Sie erläuterte die aktuelle Situation auf der koreanischen Halbinsel nach den Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA. Sie drückte Hoffnung auf die Unterstützung und Kooperation der VAE im Prozess der Denuklearisierung Nordkoreas und der Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel aus.



Abdullah bewertete die jüngste Situation auf der Halbinsel positiv und sagte, dass die VAE-Regierung als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft die Bemühungen der südkoreanischen Regierung zur Denuklearisierung aktiv unterstützen wolle.