Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch erneut an Boden verloren.



Der Hauptindex Kospi verlor 0,32 Prozent auf 2.265,46 Zähler.



Erneut bestimmten die Sorgen über einen Handelskrieg zwischen den USA und China das Geschehen an der Börse.



Die Anleger seien wegen der Verhängung von Zöllen auf amerikanische und chinesische Produkte vorsichtig, sagte Han Ji-young von Cape Investment & Securities.