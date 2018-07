Die südkoreanischen Parteien in der Nationalversammlung haben sich auf die Aufteilung der Spitzenposten für das zweite Halbjahr geeinigt.



Die Fraktionschefs von regierender Minjoo-Partei, der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) und der kleinen Oppositionspartei Bareunmirae-Partei sowie die Gruppe der Abgeordneten für Frieden und Gerechtigkeit erzielten die Einigung am Dienstag.



Den Vorsitzenden der Nationalversammlung wird ein Abgeordneter der Minjoo-Partei stellen, während jeweils einer der beiden Stellvertreter aus den Reihen von LKP und Bareunmirae kommen wird.



Die Minjoo-Partei hatte bereits den Abgeordneten Moon Hee-sang als Vorsitzenden vorgeschlagen, der seine sechste Legislaturperiode im Parlament absolviert.



LKP und Bareunmirae wollen ihre Kandidaten bald benennen.



Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter findet in der Vollversammlung am Freitag statt.



[Photo : YONHAP News]