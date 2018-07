Präsident Moon trifft singapurische Amtskollegin

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag mit der singapurischen Präsidentin Halimah Yacob zusammengekommen.



Beim Treffen in der Präsidenten-Residenz Istana in Singapur tauschten sich beide Präsidenten über die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, die Kooperation zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und die Situation auf der koreanischen Halbinsel aus.



Moon nahm zur Kenntnis, dass die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Staaten stabil sei. Südkorea habe 2005 mit Singapur sein erstes Freihandelsabkommen mit einem asiatischen Land abgeschlossen, Singapur sei für Südkorea der zweitgrößte Handelspartner unter den ASEAN-Mitgliedern und das größte Investitionsland.



Er schlug vor, in der Ära der vierten industriellen Revolution die Kooperation zwischen beiden Ländern auf Bereichen wie fortgeschrittene Produktion, künstliche Intelligenz, Big Data, Fintechnologie, Bio- und Medizinbranche auszubauen.



Halimah begrüßte die Neue Südpolitik von Präsident Moon. Sie schlug vor, die Kooperation zwischen Südkorea und ASEAN gemeinsam zu fördern, indem Synergieffekte zwischen den von Singapur als ASEAN-Vorsitzland vorangetriebenen Projekten und der Neuen Südpolitik angestrebt würden.



Moon bedankte sich dafür, dass Singapur den historischen USA-Nordkorea-Gipfel im Juni erfolgreich veranstaltet und einen großen Beitrag zur Denuklearisierung und Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel geleistet hatte. Halimah antwortete, dass Singapur die Bemühungen der südkoreanischen Regierung weiter aktiv unterstützen und kooperieren wolle.

[Photo : KBS News]