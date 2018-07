Präsident Moon erwartet Erfolg von US-Nordkorea-Verhandlungen

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in sind die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA nun in der richtigen Spur.



Er sehe vorsichtig voraus, dass die Verhandlungen erfolgreich sein könnten, sollte Nordkorea eine vollständige Denuklearisierung umsetzen und die Weltgemeinschaft Bemühungen unternehmen, sagte er bei den Spitzengesprächen zwischen Südkorea und Singapur am Donnerstag. Zugleich hieß es, dass der Verhandlungsprozess nicht reibungslos sein könnte und lange dauern würde.



Moon betrachtete die jüngste Kritik Nordkoreas an den USA als Strategie, um seine Unzufriedenheit über unzureichende Gegenleistungen zu zeigen. Er betonte, es sei festgestellt worden, dass kein Unterschied zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA beim Begriff über die Denuklearisierung bestehe.



Moon und der singapurische Premierminister Lee Hsien Loong schätzten die Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels im Juni hoch ein und waren sich einig über die Notwendigkeit gemeinsamer Bemühungen für Fortschritte bei Folgegesprächen.



Moon wird am Freitag vor 400 Meinungsbildnern in Singapur eine Rede halten und darin seine konkrete Meinung über den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel vorstellen. Nach einem Treffen mit Landsleuten wird er seinen Staatsbesuch in Singapur beenden und die Heimkehr antreten.

[Photo : YONHAP News]