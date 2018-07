Nationalversammlung wählt Präsidium

Die Nationalversammlung wählt heute ihren neuen Vorsitzenden und die Stellvertreter.



Die Parteien einigten sich am Dienstag, dass ein Abgeordneter der regierenden Minjoo-Partei Koreas den Vorsitzenden stellen wird und dass jeweils einer der beiden Stellvertreter aus den Reihen der Freiheitspartei Koreas (LKP) und Bareunmirae-Partei kommen wird.



Die Minjoo-Partei wählte bereits im Juni den sechsmal gewählten Abgeordneten Moon Hee-sang als Kandidaten für den Vorsitz aus.



Die LKP benannte am Donnerstag den fünfmal gewählten Abgeordneten Lee Ju-young als Kandidaten für den Vizeposten. Die Bareunmirae-Partei wird heute vor der Plenarsitzung des Parlaments ihren Kandidaten festlegen. Im Rennen sind Choung Byoung-gug und Joo Seung-yong.



Nach der Besetzung des Präsidiums wird das Parlament am kommenden Montag die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse wählen.

