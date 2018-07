Präsident Moon nach Besuchen in Indien und Singapur heimgekehrt

Präsident Moon Jae-in ist am Freitag nach seinen sechstägigen Besuchen in Indien und Singapur heimgekehrt.



Zum Abschluss seines Besuchsprogramms kam Moon am Freitag mit ethnischen Koreanern in Singapur zusammen. Präsident Moon hat dabei das Konzept seiner "Neuen Südpolitik" erläutert. Dadurch wolle er die Kooperation mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN auf das Nieveau der Zusammenarbeit mit vier Nachbarstaaten verstärken, sagte Moon.



In Singapur hat Moon mit Premierminister Lee Hsien Loong und Präsidentin Halimah Yacob vereinbart, den bilateralen Personenaustausch und die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Einen Monat nach dem USA-Nordkorea-Gipfel in Singapur hat Präsident Moon prognostiziert, dass das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong-un schließlich erfolgreich sein werde.



In Indien haben Präsident Moon und Premier Narendra Modi vereinbart, das jährliche bilaterale Handelsvolumen bis 2030 um das 2,5-Fache auf 50 Milliarden Dollar zu erhöhen. Moon hat dort der Einweihungsfeier einer neuen Smartphone-Fabrik von Samsung Electronics beigewohnt. Während Moons Indienbesuch hat die indische Mahindra Group angekündigt, binnen drei bis vier Jahren 1,3 Billionen Won in den Autohersteller SsangYong zu investieren. Mahindra ist der größte Anteilseigner von SsangYong. Der Autohersteller hatte einst im Zuge einer Krise unter gerichtlicher Verwaltung gestanden.