Regierung will große Hitze als Naturkatastrophe einstufen

Die Regierung will große Hitze als Naturkatastrophe betrachten und stärker dagegen vorgehen.



Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Sonntag mit, intern die Position beschlossen zu haben, dass große Hitze als Naturkatastrophe eingestuft werden müsse.



In den letzten Jahren wurden angesichts der Schäden als Folge der Hitzewelle im Sommer Stimmen laut, dass große Hitze gesetzlich auf die Liste der Naturkatastrophen gesetzt werden sollte.



Im Parlament wurden mehrmals entsprechende Novellen zum Gesetz für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement eingereicht. Auch derzeit sind mehrere entsprechende Änderungsanträge im parlamentarischen Ausschuss für öffentliche Verwaltung und Sicherheit anhängig.

