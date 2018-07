Politische Parteien betrübt über Tod von Oppositionspolitiker Roh Hoe-chan

Die politischen Parteien haben sich betrübt über den Tod des Oppositionspolitikers Roh Hoe-chan gezeigt.



Roh hatte am Montag mit einem Sprung aus einem Apartment-Hochhaus Selbstmord begangen.



Die Gerechtigkeitspartei, für die Roh in der Nationalversammlung saß, teilte mit, dass die Trauer über seinen Tod nicht in Worte zu fassen sei. Er sei eine Symbolfigur für die progressive Politik und ein herausragender politischer Analyst gewesen, der den Zeitgeist erfasst habe.



Die Sprecherin der regierenden Minjoo-Partei, Baek Hae-ryun, nannte Roh ebenfalls ein Symbol der progressiven Politik. Nachwuchspolitiker würden die von ihm vertretenen Werte für Politik und Demokratie weiterentwickeln.



Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas erklärte, Roh habe ein Beispiel für eine parlamentarische Politik für die Menschen und Arbeiter gegeben. Sein Tod sei eine Tragödie für die koreanische Politik.



Die kleinere oppositionelle Partei für Demokratie und Frieden, die mit der Gerechtigkeitspartei im März eine Fraktion gebildet hatte, teilte mit, für den Verstorbenen beten zu wollen. Er habe sein Leben dem Schutz der Werte progressiver Politik gewidmet.



Die oppositionelle Bareunmirae-Partei erklärte, ein großer Stern der progressiven Politik sei vom Himmel gefallen.

