Zahlreiche Trauergäste erweisen Oppositionspolitiker Roh Hoe-chan letzte Ehre

Zahlreiche Trauergäste erweisen dem Oppositionspolitiker Roh Hoe-chan die letzte Ehre.



Bis zum späten Abend am Montag strömten Politikerkollegen und Weggefährten zur Trauerhalle im Severance-Krankenhaus der Yonsei Universität in Seoul.



Auch Palamentssprecher Moon Hee-sang und die Fraktionschefs im Parlament, die erst letzte Woche mit dem Verstorbenen die USA besucht hatten, kondolierten.



Der Traueraltar war schon am Abend übersät mit Trauerblumen und persönlichen Botschaften, in denen der Politiker gewürdigt wird. Auch Staatspräsident Moon Jae-in hatte Blumen geschickt.



Die Beisetzungsfeier findet am Freitag um 10 Uhr in der Nationalversammlung statt.



Roh hatte am Montagmorgen mit einem Sprung aus einem Apartment-Hochhaus in Seoul Selbstmord begangen. Es gab Vorwürfe, nach denen er illegale politische Spenden in Höhe von 50 Millionen Won oder 44.000 Dollar von einem als "Druking" bekannten Blogger annahm. Der Blogger ist einen Skandal um manipulierte Online-Kommentare verwickelt.



Roh war zuletzt Fraktionschef der oppositionellen Gerechtigkeitspartei und als progressiver Politiker allgemein geschätzt.

[Photo : YONHAP News]